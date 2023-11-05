وزير الشباب والرياضة: شباب مصر ليسوا بعيدين عن مساندة إخوانهم في فلسطين

وجه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، التحية للقيادة السياسية وعلي رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، على الموقف الكبير لدعم القضية الفلسطينية بكافة أشكال الدعم، كما وجه تحية ودعم كبير للأخوة الأشقاء في دولة فلسطين، موضحا أن شباب مصر ليسوا بعيدين عن مساندة أخوانهم، مشيدا بجهود كافة الكيانات لمساندة الأشقاء الفلسطينيين.د، قائلا: "قلوبنا مع أهل فلسطين وأهل غزة".

وأعلن الوزير خلال كلمته باللقاء الحواري لشباب القليوبية " ما بين حلم تحقق وأمل منشود"، أن المرحلة المقبلة ستشهد إطلاق اول اتحاد نوعي لدعم وجمع الكيانات الشبابية تحت كيان واحد تابع للوزارة وهو ما يؤكد الدعم الكامل للكيانات الشبابية، مشيرا إلى أن خطة الوزارة 2030 تتضمن إتاحة إنشاء وإقامة الكيانات بشكل مفتوح وبدون قيود.

وتابع الوزير، أن الكيانات الشبابية تلقى اهتمام خاص، موجها التحية والتقدير لشباب مصر، حيث أكد أن الوزارة تقدم المساندة لهذه الكيانات من خلال مختلف قيادات الوزارة وقطاعاتها والمديريات بالمحافظات في ضوء الاهتمام بشباب مصر الذي يمثل 65% من سكانها.

وأكد الوزير، أنه لا يوجد أي اختلاف مع الكيانات الشبابية وجميعنا نسعي لهدف واحد هو الوطن ومصر أولا، وهو الهدف المنشود لنا جميعا، موجها التحية للشباب مؤكدا أن الوزارة تدعم كافة الجهود للارتقاء بشباب مصر امتدادا لنهج القيادة السياسية.