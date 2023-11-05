البابا فرنسيس: أناشدكم باسم الله أن تتوقّفوا وتعلنوا وقف إطلاق النار

بعد تلاوة صلاة التبشير الملائكي حيا البابا فرنسيس المؤمنين المحتشدين في ساحة القديس بطرس وقال أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، أواصل التفكير في الوضع الخطير في فلسطين وإسرائيل، حيث فقد العديد من الأشخاص حياتهم.

وقال أناشدكم باسم الله أن تتوقّفوا وتعلنوا وقف إطلاق النار! وآمل أن يتم اتخاذ جميع الإجراءات من أجل تجنب تصاعد في الصراع، وأن تتمَّ مساعدة الجرحى، وأن تصل المساعدات إلى سكان غزة، حيث الوضع الإنساني خطير جدًّا. وليتمَّ الإفراج عن الرهائن على الفور. ومن بينهم هناك أيضًا العديد من الأطفال، وليعودوا إلى أهلهم! نعم، لنفكر في الأطفال، جميع الأطفال المتورطين في هذه الحرب، في أوكرانيا وغيرها من الصراعات: بهذه الطريقة يُقتل مستقبلهم. لنصلِّ لكي نتحلّى بالقوة لكي نقول "كفى".

تابع البابا فرنسيس يقول أنا قريب من شعب النيبال الذي يتألّم بسبب الزلزال؛ وكذلك من اللاجئين الأفغان الذين وجدوا ملجأ في باكستان ولكنهم لم يعودوا يعرفون الآن إلى أين يذهبون. وأصلي أيضًا من أجل ضحايا العواصف والفيضانات في إيطاليا وفي بلدان أخرى.