أدى المستشار كارم محمد سعد عبدالفتاح ابومحمد اليوم اليمين القانونية ضمن الأعضاء الجدد بهيئة قضايا الدولة أمام المستشار عمرو مروان وزير العدل.



وشهد المستشار عمر مروان وزير العدل، مراسم أداء اليمين القانونية للأعضاء الجدد بهيئة قضايا الدولة ، وذلك بحضور المستشار مسعد عبد المقصود رئيس هيئة قضايا الدولة ولفيف من قيادات الوزارة و الهيئة في احتفالية أقيمت بمقر وزارة العدل بالعاصمة الإدارية الجديدة.

المستشار كارم محمد سعد عبدالفتاح.

وقال المستشار كارم محمد سعد عبدالفتاح ابومحمد، في هذا الصدد اليوم ننال شرف الانتساب لهيئة قضايا الدوله حائط الصد المنيع وحاميه لمقدرات الدوله المصريه فقد نال شرف هذا الواجب عظماء اضاءت بهم صفحات التاريخ وتركوا بصمات خالده في الحياه قانونيه والسياسيه متسلحين بعلمهم وثقافاتهم القانونيه ومبادئهم الراسخه.

فاليوم بعد قرار رئيس الجمهوريه واداء اليمين القانوني لهيئه قضايا الدولة امام وزير العدل ورئيس هيئه القضايا الدوله سابذل قصاري جهدي لاستكمال مسيره العطاء التي بداها شيوخ القضاء الاولين في الدفاع عن مقدرات الوطن فهذا فخر وعزه في وجدان كل من نال شرف الانتساب الى الهيئه.

وأصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرارا جمهوريا بتعيين كارم محمد سعد عبدالفتاح ابومحمد، مندوبا مساعدا بهيئة قضايا الدولة، بموجب القرار رقم ٤٣٤ لسنة ٢٠٢٣ ، والذي تضمن تحديد أقدمية المندوبين المساعدين المشار إليهم بالمادة الأولى، بين أقرانهم المعينين من ذات دفعة التخرج، على درجة مندوب مساعد ،ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى وزير العدل تنفيذه.

المستشار كارم محمد سعد يؤدي اليمين القانونية ضمن الأعضاء الجدد بـ"قضايا الدولة"