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الأحد 05 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

نهائي الدوري الإفريقي.. الوداد يتقدم بهدف علي صاندونز في الشوط الأول

الوداد وصنداونز
الوداد وصنداونز
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انتهى الشوط الأول من مباراة الوداد المغربي وماميلودي صن داونز بتقدم الفريق المغربي بهدف نظيف الجنوب إفريقي، في ذهاب نهائي بطولة الدوري الإفريقي لكرة القدم، علي ملعب مركب محمد الخامس بالدار البيضاء في المغرب.

وسجل هدف الوداد الوحيد في المباراة اللاعب ريفالدو كوتزي مدافع صن داونز بالخطأ في مرماه، بالدقيقة 43 من عُمر وزمن الشوط الأول.

وبدا صنداونز بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: رونوين ويليامز.

خط الدفاع: ريفالدو كوتيزي- موثوبي مفالا- جرانت كيكانا.

خط الوسط: خايلسيو مودتو- أوبيري موديبا- مارسيلو أليندي- عبد المنعم بوطويل.

خط الهجوم: ليسيبا نكو- ثمبا زواني- ثابيلو ماسيكو.

الوداد المغربي ماميلودي صن داونز نهائي بطولة الدوري الإفريقي لكرة القدم