الأنجولي مابولولو هداف الاتحاد السكندري يشارك مع منتخب بلاده فى تصفيات كأس العالم

الأنجولي مابولولو هداف الدوري المصري يشارك مع منتخب بلاده فى تصفيات كأس العالم

غادر الأنجولي مابولولو ،مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري ،وهداف الدوري المصري الى بلاده للانضمام بمعسكر المنتخب والذى سيشارك فى تصفيات كاس العالم.

يلتقى المنتخب الأنجولي امام الراس الأخضر ١٦ نوفمبر الجارى وامام موريشيوس يوم ٢١ نوفمبر الجاري.

واستلم نادى الاتحاد فاكس رسمي يفيد بسفر الاعب الى منتخب بلاده في الفترة من ٥ نوفمبر الجارى وحتى ٢٥ من نفس الشهر.

ومن جانبه ،حرص محمد مصيلحي ،رئيس نادي الاتحاد السكندري ،على أستقبال الأنجولي مابولولو ،مهاجم الفريق قبل سفره للمشاركه مع منتخب بلاده ،لدعم نفسياً ،وطالبه بضرورة التركيز خلال الفترة المقبلة .