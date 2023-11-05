السفير محمد نصر الدين: مصر لم تهمل أفريقيا في عصر مبارك

الأحد 05/نوفمبر/2023 - 09:01 م

أكد السفير محمد نصر الدين رئيس الجمعية الأفريقية، وأكد رئيس الجمعية الأفريقية، أن اهتمام مصر بأفريقيا ممتد منذ عصر الزعيم الراحل جمال عبد الناصر وحتى الآن، نافيا الفكرة السائدة بتراجع اهتمام القاهرة بالقارة السمراء خلال حقبة الرئيس الراحل محمد حسني مبارك.

وأشار "نصر الدين" إلى أن الجمعية الأفريقية تأسست في عام 1945 وكانت تحمل إسم "رابطة التواصل الأفريقي".

وجاء ذلك على هامش كلمته، خلال زيارة إدارتي كلية تجارة ورعاية شباب جامعة أسيوط، ووفدًا طلابيًا من نموذج محاكاة الاتحاد الأفريقي بجامعة أسيوط.

وقال نصر الدين، إن الدكتور عبدالعزيز إسحاق أستاذ الأدب العربي بجامعة فؤاد الأول "القاهرة حاليًا"، هو صاحب فيلا الجمعية، والذي تبرع بها من أجل دعم وتحرر القارة.

شكر الأستاذ الدكتور محمد أحمد العدوي وكيل كلية التجارة بجامعة أسيوط، بإدارة الجمعية على حُسن الاستقبال والتعرف على كيان الجمعية وتاريخها النضالي ودورها في تحرر القارة.

وقال "العدوي"، خلال كلمته في ندوة نموذج محاكاة الاتحاد الأفريقي للطلاب جامعة أسيوط، أن النموذج لأول مرة يُعقد في الجامعة، مُؤكدًا بأن إدارة الجامعة تضع على عاتقها ملف أفريقيا، وتساهم في جذب وضرورة توفير المعلومات الكافية للشباب من أجل معرفة القارة بالنسبة لمصر.

وأكد وكيل كلية التجارة جامعة أسيوط، أن جامعة أسيوط تعني بضرورة معرفة الشباب بأهمية أفريقيا وثقل الدول الأفريقية، مُوضحًا بأن مصر جزءٌ منها.

ومن جانبه قال طارق شريت المدير العام لرعاية شباب كلية التجارة، أنه عندما عرض عليه الشباب فكرة النموذج، ساهم على الفور في تنفيذه من حيث الدعم المادي الذي يعد من أموال الطلاب، مُؤكدًا بأنه يدعم أفكار الشباب التي تُساهم في تنمية وتعزيز قدرتهم.