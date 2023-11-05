باحث: مصر ضغطت على إسرائيل لفتح معبر رفح وإدخال المساعدات لغزة

قال محمود سلامة الباحث بالمركز المصري للفكر، إن مصر على إسرائيل لفتح معبر رفح وإدخال المساعدات لغزة، والموقف المصري منذ اللحظة الأولى واضح ومتدرج وفقًا للموقف الراهن ضمن خطة متكاملة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع قناة "القاهرة الإخبارية"، أن مصر انتهجت خطة متكاملة الأركان حتى تصل إلى دخول المساعدات ووقف إطلاق النار، لافتًا إلى أن مصر منذ بداية الأزمة كانت تضغط على الدول المتشددة ضد الشعب الفلسطيني.

وأوضح أن مصر كانت مصرة على ارتباط خروج الرعايا الأجانب بدخول المساعدات إلى غزة بشكل متوازٍ، وشاهدنا خلال الفترة الأولى نجاح مصر في إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية، ولكن مع استمرار انتهاكات قوات الاحتلال في قصف المدنيين والجرحى وسيارات الإسعاف عاد الموقف إلى البداية وهو عدم السماح بإجلاء الرعايا الأجانب.

وأكد أن التصريحات اليوم من مصادر رسمية، وأن غلق معبر رفح أمام عملية إجلاء الرعايا الأجانب أو حاملي الجنسيات المزدوجة بسبب استمرار قصف إسرائيل المعبر من الجانب الفلسطيني، وهو بمثابة رسائل قوية من مصر وواضحة.