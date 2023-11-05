بمشاركة صلاح.. ليفربول يتعادل إيجابيًا مع لوتون بالدوري الإنجليزي

حسم التعادل الإيجابي نتيجة المباراة المثيرة اليوم الأحد، وذلك في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز «بريميرليج» هذا الموسم 2023/2024.

وجاء هدف المباراة الأول لصالح فريق لوتون تاون ضد ليفربول، تاهيت تشونج وذلك عند الدقيقة الـ80 من زمن اللقاء والشوط الثاني، ووضع أصحاب الأرض في المقدمة.

نجح في الوقت القاتل لويس دياز في إدارك التعادل في الدقيقة الأخيرة من زمن المباراة، ليُنقذ فريق ليفربول من الهزيمة ويخرج من المباراة بنقطة التعادل.

وعقب هذا التعادل، وصل رصيد فريق ليفربول عند النقطة 24، في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، ليتساوى رفقاء محمد صلاح عن صاحب المركز الثالث فريق أرسنال.

بينما وصل فريق لوتون تاون إلى النقطة السادسة ليصل إلى المركز السابع عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، ويبتعد عن مراكز الهبوط الثلاثة في ترتيب المسابقة.

ويتصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي فريق مانشستر سيتي برصيد 27 نقطة، وذلك بفارق نقطة واحدة فقط، توتنهام الذي يصطدم بفريق تشيلسي في ختام مباريات الجولة الحادية عشرة.