مجلس الزمالك يستقر على رحيل أوسوريو بسبب سوء النتائج

استقر مجلس إدارة نادي الزمالك، على إقالة مدرب الفريق الأبيض الكولومبي خوان كارلوس أسوريو وذلك بسبب سوء النتائج ووجود مشاكل كبيرة في الفريق وبين اللاعبين .

ومن المقرر أن يعلن القرار الرسمي خلال ساعات قليلة مع تعيين أبن من أبناء الزمالك بشكل مؤقت، وأبرزهم حاليا معتمد جمال .

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمباراة بيراميدز المقرر لها يوم الأربعاء المقبل في نصف نهائي كأس مصر للموسم الماضي.

وخسر الزمالك حتى الآن مباراتين في الدوري الممتاز بعد مرور 6 مباريات، وتعادل في مباراتين، وتعادل في مباراتين .

كان الزمالك قد خرج من الموسم الماضي بدون التتويج باى بطولة سواء محليا أو في أفريقيا، ويأمل في التعويض هذا الموسم للعودة لمنصات التتويج وإسعاد الجماهير .