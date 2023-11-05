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الأحد 05 نوفمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

مجلس الزمالك يستقر على رحيل أوسوريو بسبب سوء النتائج

أوسوريو مدرب الزمالك
أوسوريو مدرب الزمالك
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استقر مجلس إدارة نادي الزمالك، على إقالة مدرب الفريق الأبيض الكولومبي خوان كارلوس أسوريو وذلك بسبب سوء النتائج ووجود مشاكل كبيرة في الفريق وبين اللاعبين .

ومن المقرر أن يعلن القرار الرسمي خلال ساعات قليلة مع تعيين أبن من أبناء الزمالك بشكل مؤقت، وأبرزهم حاليا معتمد جمال .

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمباراة بيراميدز المقرر لها يوم الأربعاء المقبل في نصف نهائي كأس مصر للموسم الماضي.

وخسر الزمالك حتى الآن مباراتين في الدوري الممتاز بعد مرور 6 مباريات، وتعادل في مباراتين، وتعادل في مباراتين .

كان الزمالك قد خرج من الموسم الماضي بدون التتويج باى بطولة سواء محليا أو في أفريقيا، ويأمل في التعويض هذا الموسم للعودة لمنصات التتويج وإسعاد الجماهير .

الزمالك خوان كارلوس أسوريو بيراميدز أيمن مصطفى