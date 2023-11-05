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الأحد 05 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

رئيس جامعة أسيوط يعين مديرًا تنفيذيًا لمكتب رعاية الطلاب الوافدين

رئيس جامعه اسيوط
رئيس جامعه اسيوط
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 أصدر الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط؛ قراراً بتعيين؛ الدكتور عمرو سيد حسن الأستاذ بقسم التدريب الرياضي، وعلوم الحركة، مديراً تنفيذياً لمكتب شئون ورعاية الطلاب الوافدين بالجامعة .

 وأوضح الدكتور أحمد المنشاوي؛ إن جامعة أسيوط مقصد للطلاب الوافدين؛ لكفاءة وضعها التعليمي، والبحثي، موجهًا بتوفير سبل الرعاية اللازمة للطلاب الوافدين الملتحقين بالدراسة بمختلف كليات الجامعة؛ النظرية، والعملية، سواء بالمرحلة الجامعية الأولى، أو الدراسات العليا، وتيسير عملية إنهاء إجراءات القيد بكليات الجامعة، إلى جانب الاهتمام بالأنشطة الثقافية، والفنية، وإدماجهم مع الطلاب المصريين.
 

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