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الأحد 05 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

وكيل شباب بالدقهلية شهد فعاليات انعقاد الجمعية العمومية العادية بمركز شباب ميت حديد

جانب من الجمعية العمومية
جانب من الجمعية العمومية
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شهدت الدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، اليوم الاحد فعاليات انعقاد الجمعية العمومية العادية لمركز شباب ميت حديد، واطمأنت  على سير الجمعية العمومية العادية.

ورافق الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة، أثناء حضورها فعاليات الجمعية العمومية العادية بمركز شباب ميت حديد،  ولاء طه محمد مدير عام إدارة شباب منيه النصر، و أحمد راشد هيئات المديرية، و محمد المليجي رئيس قسم الهيئات بالإدارة، و سماح امين رئيس قسم الشئون القانونية بالإدارة، وكان فى إستقبال سيادتها، عبد الجواد سعيد رئيس مجلس إدارة مركز شباب ميت حديد، و شيماء مناع المدير التنفيذي بالمركز.

بدأت عملية التسجيل فى الجمعية العمومية العادية بمركز شباب ميت حديد فى تمام الساعة التاسعة صباحاً، واستمرت حتى الساعة السابعة مساءا، فى وجود اشراف من إدارة الهيئات الشبابية بالمديرية، وإدارة شباب منيه النصر المتواجدين داخل لجان التسجيل.

فيما تتم عملية التسجيل داخل الجمعية العمومية العادية لمركز شباب ميت حديد، بإشراف رجال الشرطة المتواجدين داخل المركز  للحفاظ على الأمن والسلامة لأعضاء الجمعية العمومية بمركز شباب ميت حديد.

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الدقهلية الشباب والرياضة بالدقهلية وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية منية النصر