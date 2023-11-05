4 سيناريوهات لـ غزة بعد انتهاء الحرب.. سمير فرج يكشف التفاصيل

كشف اللواء دكتور سمير فرج، المفكر الإستراتيجي، تفاصيل السيناريوهات المقترحة حاليا لحل الأزمة الفلسطينية في ظل الحرب الدائرة حاليا بين المقاومة الإسلامية وتل أبيب منذ 7 أكتوبر.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أنه بعد تكوين الدولة الإسرائيلية في 1948 كانت غزة تحت السيطرة المصرية حتى يونيو 1967 ، وتم بعدها تسليمها للسلطة الفلسطينية منذ هذا التاريخ.

واستطرد فرج، أن هناك سيناريو حاليا وهو عودة غزة للإدارة المصرية وهذا ترفضه القاهرة والدول العربية.

وأضاف أن السيناريو الثاني وهو عودة غزة لسيطرة السلطة الفلسطينية كما كانت قبل سيطرة حماسن وهذا سيكون نواة حل المشكلة في إطار حل الدولتين وتكون فلسطين على حدود 4 يونيو 1967، وهو ما توافق عليه مصر والدول العربية.

ولفت اللواء دكتور سمير فرج، المفكر الإستراتيجي، إلى أن السيناريو الثالث هو أن تكون غزة تحت سيطرة دولية أمريكية وأوروبية ومصرية وهذا ترفضه مصر وتوافق عليه إسرائيل.

وأكد أن السيناريو الرابع تصبح غزة تحت سيطرة الأمم المتحدة وتؤمن حدودها مع الأردن ومصر ولبنان بقوات دولية مثل اليونيفيل في لبنان ومصر ترفض هذا وترى عودة غزة للدولة الفلسطينية.

