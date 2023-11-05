ads
الأحد 05 نوفمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

باحث: مصر قامت بدور حيوي للغاية فى القضية الفلسطينية منذ 7 أكتوبر

المساعدات المقدمة
المساعدات المقدمة لغزة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

 

كشف الدكتور محمد عبدالرازق، الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، عن دور مصر في تقديم الدعم والمساعدات للأشقاء الفلسطينيين وخاصة في قطاع غزة.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، إن مصر قامت بدور حيوي للغاية في القضية الفلسطينية منذ السابع من أكتوبر.

وأضاف أن مصر اتخذت عدد من الأدوار علي كافة المستويات فيما يتعلق بالتصعيد سواء الدور الانساني من خلال إدخال المساعدات الانسانية سواء بالحشد من الداخل المحلي أو استقبالها لمساعدات المجتمع المدني عبر مطار العريش الدولي.

وأشار إلى أن أكثر من 70% من المساعدات المقدمة لغزة هي من المساعدات المصرية وذلك يتضح بعدد الشاحنات التي تحمل شعار حياة كريمة والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

الدكتور محمد عبدالرازق المساعدات للأشقاء الفلسطينيين المساعدات المقدمة لغزة