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الأحد 05 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

صحة الدقهلية: 26 ألف مواطن استفادوا من خدمات أقسام وعيادات الأسنان خلال الشهر الماضى

الدكتور شريف مكين
الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية
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أشاد الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، بإنجازات الإدارة العامة لطب الأسنان بقيادة الدكتور محمد أبو العنين خلال الشهر الماضى لاسيما فى مجال التثقيف الصحى.

وكشف وكيل الوزارة فى بيان له اليوم الأحد، أنه فيما يخص رفع الوعى والتثقيف الصحى فى مجال طب الأسنان فقد نظمت الإدارة نحو 1066 محاضرة وندوة شارك بها ما يقرب من  5164 مواطن.

كما أضاف أن  الإدارة العامة للأسنان كثفت جولاتها المرورية خلال سبتمبر الماضى والتى تضمنت تفقد 12 قسمًا وعيادة بمختلف المستشفيات والادارات الصحية التابعة فضلًا عن  توزيع أطباء الأسنان من خريجى الجامعات الحكومية والخاصة.

ومن جانبه أوضح الدكتور محمد أبو العنين مدير الإدارة العامة لطب الأسنان أن نحو 26584 مواطنًا استفادوا من خدمات أقسام وعيادات أسنان بمختلف المستشفيات والوحدات التابعة خلال أكتوبر الماضى، مشيرًا إلى الالتزام التام بإشتراطات مكافحة العدوى حفاظًا على صحة الأطباء والمواطنين.

وأضاف أنه تم اجراء مقياسات لصيانة الأقسام بعدد من المستشفيات منها صدر بهوت ودكرنس فضلأ عن إصلاح الأقسام بمستشفى جمصة وشربين.

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