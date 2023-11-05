جامعة المنصورة تعلن جاهزية مستشفياتها لاستقبال المصابين من الشعب الفلسطيني

أكد الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة فى تصريحات صحفيه له اليوم الأحد، على رفع درجة الاستعداد وجاهزية المستشفيات والمراكز الطبية لاستقبال وتقديم الرعاية الصحية العاجلة للجرحى والمصابين من أبناء الشعب الفلسطيني.

وأضاف أن ذلك يأتى تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وتعليمات وزير التعليم العالى وفى إطار الدور المجتمعى لجامعة المنصورة بدعم الأشقاء من الشعب الفلسطيني.

وأشار كل من الدكتور أشرف شومة عميد كلية الطب والدكتور الشعراوى كمال المدير التنفيذى للمستشفيات والمراكز الطبية، لوضع خطة طبية لاستقبال حالات المصابين من أبناء الشعب الفلسطيني وتجهيز فرق طبية متخصصة على أعلى مستوى من المهارة من كافة التخصصات ووضع كافة الإمكانيات والتجهيزات بالمستشفيات والمراكز الطبية من اشعة وتحاليل وعمليات وغيرها للتعامل مع مختلف الاصابات وتوفير جميع الأدوية والأجهزة والمستلزمات للتعامل مع الحالات المصابة.