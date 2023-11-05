الأزهر: تصريحات وزير التراث الإسرائيلي بقصف غرة بقنبلة نووية تكشف نيتهم لإبادة كاملة للفلسطينيين

أكد مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، أن تداعيات العدوان الغاشم على غزة كشفت عن الوجه الحقيقي للكيان الصهيوني العنصري وقادته الذين يحرضون على ارتكاب المجازر ضد الشعب الفلسطيني، كان آخرهم وزير التراث الصهيوني عميحاي إلياهو، الذي يعارض إدخال مساعدات إنسانية إلى القطاع، وإلى جانب ذلك يطالب بقصفه بالقنبلة النووية، والتخلص من جميع الفلسطينيين من خلال إبادتهم نهائيًا.

في وقت سابق أعلن "إلياهو"، عن رغبته في إعادة احتلال غزة مجددًا، وبناء المستوطنات بها بعد تفكيكها في عام 2005م بموجب خطة فك الارتباط.

وقال مرصد الأزهر، أن هذه الكراهية العمياء والعنصرية البغيضة تتجلى في أرقام شهداء غزة الذين وصل عددهم إلى 9488 شهيدًا، منهم 3900 طفل و2509 سيدة، وهي أرقام تكاد تتقارب مع أرقام النكبة الفلسطينية 1948م.