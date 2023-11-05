الدوري الإنجليزي.. شوط أول سلبي بين ليفربول ولوتون

حسم التعادل السلبى نتيجة الشوط الأول من مواجهة فريق ليفربول الذي يلعب بين صفوفه النجم المصري محمد صلاح ومنافسه لوتون تاون، والمقامة حاليا ضمن مباريات الجولة الـ 11 لمنافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

دخل فريق ليفربول المباررة رافعاً شعار لا بديل عن الفوز لمواصلة الانتصارات، خاصة أن الريدز يرغب فى المنافسة بقوة على لقب الدوري الإنجليزي الموسم الحالى، والمشاركة في بطولة دوري أبطال أوروبا النسخة المقبلة.

ويمتلك فريق ليفربول 23 نقطة فى جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث خاض 10 مباريات، حقق الفوز في 7 مباريات وتعادل في 2 وخسر لقاءً وحيداً أمام توتنهام، متصدر جدول الترتيب، بينما يملك فريق لوتون تاون رصيد 5 نقاط جمعهما الفريق من 10 مباريات.