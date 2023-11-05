بعد 16 عامًا «آية» تكتشف حقيقة والديها بالبساتين.. وبلاغ تغيب أظهر الفضيحة

لم تتخيل الفتاة "آية"، أن الرجل والسيدة التى عاشت معهم طوال ١٦ عامًا لم يكونوا أبيها وأمها، بل هما خالها وزوجته، الذى حاول التغطية على خطيئة شقيقته، التى أنجبت سفاحًا، ليقوم بنسب الابنة إليه هو وزوجته، فى منطقة البساتين.

الواقعة الغريبة بدأت بتلقى اللواء أشرف الجندى، مدير أمن القاهرة، إخطارًا من اللواء عمرو أبراهيم، مدير مباحث العاصمة مفاده تلقى قسم شرطة البساتين بلاغا من عامل يفيد بأختفاء أبنته البالغة من العمر ١٦ عاما فى ظروف غامضة.

وعلى الفور أنطلقت قوة أمنية للبحث عنها وبتفريغ كاميرات المراقبة رصدت ركوبها توك توك برفقة رجل فى الأربعينيات من العمر.

وبتكثيف الجهود تم الوصول اليه والقبض عليها لتتفجر المفاجآت حيث تبين أن المتهم الذى أستقلت الفتاة معه التوك توك هو والدها الحقيقى وأن المبلغ والتى تنسب إليه اسما هو خالها.

وقال المتهم إنه منذ ١٦ عاما ولدت الفتاة من علاقة غير شرعية بينه وبين والدتها وقامت والدتها بتسليمها لخالها حتى ينسبها إليه خشية الفضيحة وبالفعل تم كتابة الطفلة بأسمه هو وزوجته.

وبعد مرور تلك المدة علمت الفتاة بوالدها الحقيقى وكانت تتواصل معه حتى قررت العيش معه وفى يوم الواقعة قابلته فى الشارع وتوجهت معه لمسكنه للعيش معه.

وقامت أجهزة الأمن بالتحفظ على خال الفتاة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.