وزير البترول يصدر حركة تنقلات وترقيات بين مدير الشىون المالية بالشركات

أصدر المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، حركة تنقلات شملت نائبًا للرقابة على الشركات الأجنبية والمشتركة ومديري عموم للشئون المالية لشركات قطاع البترول، وذلك بهدف دعم المواقع البترولية بالكفاءات اللازمة لتحقيق الأهداف المستقبلية.

تضمنت الحركة شغل بعض المواقع التي قد خلت من شاغليها، وشملت الحركة التالي أسمائهم: