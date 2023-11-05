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الأحد 05 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

وزير البترول يصدر حركة تنقلات وترقيات بين مدير الشىون المالية بالشركات

وزير البترول المهندس
وزير البترول المهندس طارق الملا
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أصدر المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، حركة تنقلات شملت نائبًا للرقابة على الشركات الأجنبية والمشتركة ومديري عموم للشئون المالية لشركات قطاع البترول، وذلك بهدف دعم المواقع البترولية بالكفاءات اللازمة لتحقيق الأهداف المستقبلية. 

تضمنت الحركة شغل بعض المواقع التي قد خلت من شاغليها، وشملت الحركة  التالي أسمائهم:

  • المحاسب وليد أنور محمود محمد - نائبا للرئيس التنفيذي للهيئة للرقابة على الشركات الأجنبية والمشتركة وعضوًا بالمجلس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول.
     
  • المحاسب خالد وهبه محمد علي المناوي - مديرًا عامًا للشئون المالية وعضوًا بمجلس الإدارة بشركة بترول بلاعيم (بتروبل).
     
  • محمد أحمد أمين عدايل - مديرًا عامًا للشئون المالية وعضوًا بمجلس الإدارة ضمن نطاق
    إشراف العضوين المنتدبين بشركة بتروبكر للبترول.
  • المحاسب أحمد حمدى أحمد عباس - مديرًا عامًا للشئون المالية وعضوًا بمجلس الإدارةو مدير عام الشئون المالية بشركة برج العرب للبترول.
الشركات الاجنبية برج العرب شركة بترول بلاعيم بتروبل شركات قطاع البترول