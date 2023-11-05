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الأحد 05 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

مصادر طبية: 200 شهيد من الأطفال والنساء في 10 مجازر ارتكبها الاحتلال في غزة خلال ساعات

غزة
غزة
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أفادت مصادر طبية في قطاع غزة، اليوم الأحد، باستشهاد 200 مواطن كلهم من الأطفال والنساء في 10 مجازر ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة خلال الساعات الماضية.

وأشارت مصادر في مستشفى شهداء الأقصى - وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - إلى وصول خمسة شهداء وعشرات الجرحى إلى المستشفى، إثر غارة لطائرات الاحتلال الحربية التي استهدفت منزلا ودمرت منازل أخرى في مخيم البريج وسط قطاع غزة.

واستهدفت طائرات الاحتلال منزلا في مشروع بيت لاهيا شمال قطاع غزة، ما أسفر عن ارتقاء عدد من الشهداء وجرح آخرين وصلوا إلى المستشفى الإندونيسي.

استشهاد 200 مواطن الأطفال والنساء مجازر الاحتلال الإسرائيلي غزة