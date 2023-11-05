ads
الأحد 05 نوفمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

الإسلامي للتنمية: ننسق مع الشركاء لتقديم المساعدة الإنسانية لغزة وتحقيق التعافي المستدام

البنك الإسلامي للتنمية
البنك الإسلامي للتنمية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أكدت مجموعة البنك الإسلامي للتنمية أنها بالتنسيق مع شركائها ستساهم في تقديم المساعدة الإنسانية لقطاع غزة وتعمل على تحقيق التعافي المستدام على المدى الطويل.

وأوضحت المجموعة في بيان اليوم الأحد أن موظفي مجموعة البنك الإسلامي للتنمية يساهمون من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بتقديم المساعدات، آملين بشدة في استعادة السلام والأمن بسرعة.

وأعربت المجموعة عن حزنها العميق للخسائر المأساوية في الأرواح والدمار والتشريد الواسع النطاق في غزة.. وتقدمت المجموعة بتعازيها وتعاطفها العميق لجميع المتضررين من الأحداث المأساوية المستمرة في غزة.

وقالت المجموعة في البيان "نتضامن مع العائلات والمجتمعات التي فقدت أحباءها، وأفكارنا مع كل من يعاني خلال هذا الوقت العصيب". 

غزة المساعدة الإنسانية مجموعة البنك الإسلامي للتنمية المساعدات