صبحي: ربط وحدة المنسقين الإعلاميين مع إعلام الوزارة تدعيما لدورها خلال الفترة المقبلة

عقد الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، اجتماعات مع المنسقيين الاعلاميين بمديريات الشباب والرياضة بالمحافظات، اليوم الأحد، بحضور الدكتور محمد فوزى، مدير عام الادارة العامة للعلاقات والمراسم ورئيس وحدة المنسقين الإعلاميين، ومحمد الشاذلى، مدير عام الاعلام لوزارة الشباب والرياضة، وذلك لبحث اخر المستجدات الخاصة بوحدة المنسقين الإعلاميين والرؤية الإعلامية ودور الوحدة خلال الفترة المقبلة.

وأشاد الدكتور أشرف صبحى، بدور وحدة المنسقين الاعلاميين خلال الفترة الحالية وما تقوم به من مجهودات لنقل الصورة الصحيحة وما يتم على الأرض من إنجازات، خاصة المشروعات القومية الكبرى، واستغلال منصات الإعلام الرقمية المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعى لنشر الوعى لدى المواطنين بما تقوم به مديريات الشباب والرياضة والهيئات التابعة لها من فعاليات وأنشطة وبرامج.

وأكد “صبحى” خلال الاجتماع على الدور المهم الذي تقوم به وحدة المنسقين الإعلاميين في التصدى للشائعات، والتعامل مع الأزمات بشكل سريع وفورى بالتعاون مع كافة الإدارات المختصة داخل المديريات، والتحرك بشكل مباشر وسريع لاحتواء أى أزمة، موضحًا أن المنسقين الإعلاميين بالمديريات هم المعنيين بالتعامل مع الإعلام بشكل مباشر والمصدر الخاص بالأخبار وما تتداوله الصفحات الاعلامية عن انشطة مديريات الشباب والرياضة بالمحافظات.

وشدد الوزير على ضرورة التعامل بشكل احترافى مع كافة الموضوعات والقضايا التي تخص الوزارة في مختلف القطاعات، وتسليط الضوء على ما تقوم به الدولة من مجهودات دخل قطاعات الشباب والرياضة للنهوض المنظومة، وتقديم أعلى مستويات الخدمة للمواطنين.

ووجه وزير الشباب والرياضة، بالتشبيك والتعاون والدمج ما بين وحدة المنسقين الإعلاميين والمكتب الإعلامى المركزى بوزارة الشباب والرياضة لتوحيد الرؤية الإعلامية والمضي قدما نحو تطلعات جديدة تتناسب مع حجم ما تقوم به الدولة المصرية من مجهودات خلال الفترة الحالية.