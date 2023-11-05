نيويورك تايمز تكشف عن مخطط لإسرائيل لنقل سكان غزة إلى مصر

كشفت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، اليوم الأحد، عن دبلوماسيين أن "إسرائيل حاولت حشد دعم دولي مؤخرا لنقل مئات الآلاف من سكان غزة مؤقتا إلى مصر".

ومنذ اشتعال الصراع في السابع من أكتوبر، حثت إسرائيل سكان شمال غزة إلى النزوح نحو الجنوب، والبقاء هناك ما لم يبلغوا بخلاف ذلك.

فيما حذرت عدة دول إقليمية على رأسها مصر والأردن من مخطط لتهجير الفلسطينيين وإفراغ القطاع.

وفي اليوم الثلاثين من الحرب على غزة، واصلت إسرائيل قصف المدنيين، وارتكبت مجزرتين جديدتين، إحداهما قرب ميناء غزة، والثانية في مخيم المغازي خلّفتا 75 شهيدا.

من جهتها دعت حركتا المقاومة الإسلامية (حماس) الشعب الفلسطيني "البطل لمواجهة شاملة مع جيش الاحتلال ومستوطنيه في الضفة والقدس والداخل المحتل".

وأثارت تصريحات وزير التراث بالحكومة الإسرائيلية عميحاي إلياهو بشأن إلقاء قنبلة نووية على غزة واعتباره حلا ممكنا، ردود فعل غاضبة حتى داخل إسرائيل.