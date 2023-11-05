تعرف على غيابات الأهلي أمام سيراميكا في الدوري

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة سيراميكا كليوباترا يوم الاربعاء المقبل في اللقاء المؤجل من الدوري الممتاز .

وحقق الأهلي فوزا صعبا على المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف أمس السبت ضمن الجولة السادسة من مسابقة الدوري الممتاز ليحقق الانتصار الثالث والعلامة الكاملة.

ويفقد الأهلي جهود بعض اللاعبين في مباراة سيراميكا كليوباترا لأسباب مختلفة أبرزهم الثلاثى عمرو السولية ومحمود متولي للإصابة ومحمود كهربا للإيقاف.

ويستمر غياب عمرو السولية ومحمود متولى بسبب تنفيذ البرامج التأهيلي للتعافي من الإصابة التي تعرض لها الثنائي منذ نهاية الموسم الماضي حيث يعانى السولية من مزق في العضلة الخلفية، ومتولى من شد فى العضلة الأمامية.

فيما يواصل محمود كهربا الغياب تنفيذاً لعقوبة الإيقاف لمدة 6 مباريات التي تعرض لها على خلفية احداق مباراة الأهلي والزمالك في الموسم الماضي.

ويستعد الأهلى لمواجهة سيراميكا المقرر لها الرابعة عصر الأربعاء المقبل باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر في اللقاء المؤجل من الأسبوع الثانى لمسابقة الدوري.

