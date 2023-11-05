البرلمان العربي: تصريحات المتطرف إلياهو تؤكد الطبيعة الإجرامية لسلطة الإحتلال

أدان البرلمان العربي تصريحات وزير الثقافة الإسرائيلي عميحاي إلياهو، بشأن إلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة.

وأكد البرلمان العربي في بيان له، مساء اليوم الأحد، أن هذه التصريحات الهمجية تؤكد الطبيعة الإجرامية والعنصرية لسلطة الإحتلال، واستمرار تحديها السافر لكافة القوانين والأعراف الدولية.

وشدد على أن قوة الإحتلال الغاشمة ما كان أن تتمادى في هذا الإجرام وتهدد باستخدام هذه النوعية من أسلحة الدمار الشامل لولا حالة الصمت المُخزي التي تزال تسيطر على المجتمع الدولي رغم حرب الإبادة الجماعية والعنصرية التي تشنَّها قوة الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني.

ودعا البرلمان العربي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى القيام بمسؤولياتها الدولية وإدانة هذه التصريحات واعتبارها إعتراف رسمي من سلطة الإحتلال بإمتلاكها الأسلحة النووية وتسجيل ذلك رسميًا.