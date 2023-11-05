الأهلي يعرض على "السولية" تجديد عقده لمدة موسم واللاعب يطلب مهلة

فتح مسئولو النادي الأهلي ملف تجديد عقد عمرو السولية لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خلال الفترة الأخيرة.

وينتهي عقد عمرو السولية مع الأهلي بنهاية الموسم الحالي وتم تأجيل تجديد عقد اللاعب أكثر من مرة بسبب الإصابة التي يعاني منها وابعدته عن الملاعب منذ نهاية الموسم الماضي.

وكان الاهلي عرض على عمرو السولية التجديد لمدة موسم واحد في يناير الماضي ولكن اللاعب فضل الانتظار حتى أخر موسم في عقده قبل أن يتعرض للإصابة التي أبعدته عن الملاعب لفترة طويلة ولكن اللاعب اقترب من التعافي والعودة للمشاركة في المباريات وهو الأمر الذي جعل مسئولي النادي الأهلي يبدأون في مناقشة تجديد عقد عمرو السولية.

ورحب عمرو السولية بتجديد تعاقده مع الأهلي، وعرض الأهلي علي اللاعب التجديد لمدة موسم واحد في الوقت الذي يرغب السولية في التجيدد لمدة موسمين.

وكان عمرو السولية، تلقى عددا من العروض الخليجية في الموسم الماضي وتحديدًا من الدوري الإماراتي ولكن الاهلي رفض التفريط في خدمات اللاعب.