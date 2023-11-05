بعد اجتماع الخطيب مع كولر.. مونديال الأندية الفرصة الأخيرة لـ"موديست" في الأهلي

حسم الجهاز الفني للأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر المدير الفني مصير الفرنسي أنتوني موديست مهاجم الفريق ومنح الضوء الأخضر لمجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب بالاستغناء عن خدمات المهاجم الفرنسي خلال الفترة المقبلة والتعاقد مع مهاجم سوبر لتدعيم صفوف الفريق.

وعقد محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة الأهلي جلسة مع السويسري مارسيل كولر، المدير الفني، على خلفية تراجع نتائج الفريق وخسارة بطولتين في أقل من شهر ونصف وهما السوبرالإفريقي وبطولة الدوري الإفريقي.

وتحدث الخطيب مع كولر حول بعض الملفات والأزمات التي يمر بها الأهلي في الفترة الأخيرة وتراجع مستوى عدد كبير من اللاعبين ورؤية المدير الفني في الفترة المقبلة قبل المشاركة في كأس العالم للاندية في ديسمبر المقبل.

وكشف مصدر داخل النادي الأهلي أن مصير المهاجم الفرنسي أنتوني موديست استحوذ على وقت طويل من اجتماع الخطيب مع كولر خاصة في ظل عدم قناعة المدير الفني بمستوى اللاعب وعدم استغلال “موديست” للفرصة التي يمنحها له الجهاز الفني ولم يظهر بمستوى جيد.

وأضاف المصدر أن أيام أنتوني موديست أصبحت معدودة مع الفريق رغم تعاقد الأهلي معه في الصيف الماضي ولكن اللاعب لم يقدم أوراق اعتماده للمدير الفني والجماهير التي أبدت غضبها من مستوى المهاجم الفرنسي وأنه لا يصلح لقيادة هجوم الأهلي.

وتابع المصدر ان كولر لا يمانع في رحيل موديست في الفترة المقبلة ولكنه طلب التعاقد مع مهاجم سوبر بديل قبل بداية مشوار الفريق في دوري أبطال أفريقيا بعد كأس العالم للاندية.

كما تحدث رئيس الأهلي مع المدير الفني عن خروج بعض اللاعبين عن النص وعدم الالتزام في الفترة الماضية وحدوث أزمات أبرزها من إمام عاشور وأحمد عبدالقادر وأخيرا محمد مجدي أفشة، وطلب “الخطيب” من المدير الفني ومدير الكرة تطبيق اللائحة على جميع اللاعبين للحافظ على الالتزام والانضباط.

كما ناقش الخطيب مع كولر وفي حضور لجنة التخطيط وخالد بيبو مدير الكرة رؤية الجهاز الفني للصفقات الشتوية وتم تكليف أمير توفيق مدير التعاقدات بالمهمة بالتعاون مع شركة الكرة.