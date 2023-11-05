البنك الدولي: اشتعال الصراع في الشرق الأوسط يصيب أسواق السلع الأولية بالجنون

قالت مجموعة البنك الدولي، إن أوضاع الاقتصاد العالمي هي الأفضل حاليا عما كان عليه في سبعينات القرن الماضي إذ شهد في تلك الحقبة أزمة في ارتفاع سعر النفط عالميا.

ذكرت مجموعة البنك عبر تقرير صادر بعنوان " آفاق آسواق السلع الأولية" إن تصعيد الصراع في منطقة الشرق الأوسط ومن قبلها الإضطرابات التي أحدثها الغزو الروسي لأوكرانيا تسبب في إصابة أسواق السلع الأولية عالميا؛ بحالة عدم اليقين.

وأوضح البنك الدولي أن التقييم الأولي من ذلك الصراع سيكون له تداعيات في الأجل القريب في سوق السلع الأولية ،بالتوازي مع ارتفاع سقف التوقعات الخاصة بتسعير النفط عالميا ليصل سعر البرميل في المتوسط لنحو90 دولار للبرميل في الربع الحالي من العام الجاري قبل أن يتراجع لنحو 81 دولار في المتوسط مع العام المقبل.

توقعت مجموعة البنك انخفاض أسعار السلع الأولية بوجه عام بنسبة 4.1% في السنة القادمة، ومن المتوقع أيضا أن تنخفض أسعار السلع الزراعية في السنة القادمة مع زيادة الإمدادات.

كما ستنخفض أسعار المعادن الأساسية بنسبة 5% في 2024 وتوقع أن تستقر أسعار السلع الأولية في 2025.