محمد صلاح يقود ليفربول أمام لوتون تاون فى الدورى الإنجليزى

أعلن الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول تشكيل فريقه لمواجهة مضيفه لوتون تاون، في الجولة الحادية عشرة لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم “بريميرليج” موسم 2023/ 2024.

وجاء تشكيل ليفربول أمام لوتون تاون كالآتي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد - فيرجيل فان دايك - إبراهيما كوناتي - جو جوميز

خط الوسط: أليكسيس ماك أليستر - ريان جرافنبيرش - دومنيك سوبوسلاي

خط الهجوم: محمد صلاح - ديوجو جوتا - داروين نونيز.

ويجلس الكولومبي لويس دياز على مقاعد بدلاء ليفربول في مباراة اليوم.

يحتل فريق ليفربول المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 23 نقطة، فيما يتواجد لوتون تاون في المركز الثامن عشر برصيد 5 نقاط.