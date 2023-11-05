رئيس جامعة الفيوم يشهد ندوة "توصيف المقررات والمصفوفات الأكاديمية" بكلية دار العلوم

شهد الدكتور ياسر مجدي حتاتة رئيس جامعة الفيوم، الندوة التي نظمتها كلية العلوم بالتعاون مع مركز ضمان الجوده والاعتماد حول توصيف المقررات والبرامج والمصفوفات الأكاديمية، وذلك اليوم الأحد بقاعة المؤتمرات بالكلية، بحضور الدكتور عرفة صبري نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والمشرف على الكلية، ود. عاصم العيسوي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور تامر مجدي عيسي مدير مركز ضمان الجوده والاعتماد، ووكلاء الكلية، وأعضاء هيئة التدريس.

أكد الدكتور ياسر مجدي حتاتة أن إدارة الجامعة تقدم كل الدعم للكلية في سعيها للحصول على الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، مشددًا على ضرورة الاهتمام بهذا الملف، وموجهًا بضرورة تحمل الجميع لمسؤولياتهم والاعتناء بالمؤسسة التي ينتمون إليها للارتقاء بها، مشيرًا إلى المكانة الكبيرة التى تحتلها كلية دار العلوم بوصفها مكانًا للمتخصصين في علوم اللغة والقرآن والشريعة والفقه.

وأوضح الدكتور عرفة صبرى أن الغرض من هذه الندوة هو تعريف أساتذة الكلية بمفهوم الجودة وخصائص المقررات والبرامج الأكاديمية المعتمدة كما سيتم مناقشة 12 معيارًا من معايير الجودة خلال هذا الأسبوع، ودعا الجميع للعمل كفريق والتعاون فيما بينهم للتقدم لملف الجوده في أقرب وقت ممكن.

وتناول الدكتور تامر مجدي عيسي عرضًا لكيفية بناء المصفوفات والتوافق بين أهداف البرنامج ومواصفات الخريج.

وأوضح أن الفرق بين التعلم النشط والتعلم التقليدي وكيفية تصميم البرامج المبنية علي نواتج يمكن قياسها، والوقوف على أهمية إنجاز مؤشرات المعايير العامة ومعياري التدريس والتعلم والبرامج الأكاديمية.

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