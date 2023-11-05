برلماني يطالب الحكومة بزيادة الوعى البيئى للأجيال الجديدة لمواجهة التغير المناخى

وجه النائب محمد عمارة، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الشكر للنائب عمرو عزت حجاج "نائب التنسيقية" وولجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة على الجهد المبذول فى الدراسة المقدمة دراسة حول التنمية الاقتصادية بين مصادر الطاقة والحد من مشكلات البيئة (سوق الكربون- ضريبة الكربون)، مؤكدا أنها تهم العالم أجمع وليس مصر فقط.

وأضاف "عمارة" فى كلمتة أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الأحد، الأمر يتمثل فى أسواق الكربون وضريبة الكربون، والدراسة تأتى فى وقت هام وضرورى فى ظل التغيرات المناخية التى يشهدها العالم، وكل من يدافع عن وجهة نظر سوق الكربون دون ضريبة الكربون معه الحق الايتفق مع جمهورية مصر العربية دون الإضرار بصحة المواطن.

وأشار: لابد أن نولى صحة المواطن إهتمام أكبر والدراسة ذو منهجية علمية وبحثية ونصوصها توضح مدى الحداثة والدقة.

وأوصى "نائب التنسيقية" بزيادة الوعى البيئى للنشء الجديد مشددا على دور الحكومة لترجمة هذا الأمر، كما أن إستضافة مصر لقمة المناخ (كوب 27)، وتستكمل الإمارات للدورة فى 2028 المقبل يؤدى الى دعم الدور المصرى لمواجهة التغير المناخى.

وأكد "عمارة" ان هذه الدراسات ترجمه حقيقية لما تم فى المؤتمرات سالفة الذكر، مشيرا إلى أن الدراسة تضم عناصر التنميه المستدامه، وتضم عنصر إقتصادرى وبيئى وإجتماعى ومكانى وثقافى، كما راعت العنصر البيئى والإقتصادى والمساهمه فى التنميه الإقتصاديه وسوق الكربون يؤدى إلى تحقيق القيمه المضافه للإقتصاد المصرى.