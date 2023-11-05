"تصعيد" يفوز بجائزة أفضل فيلم قصير في مهرجان أكسيسبل السينمائي في تركيا

حصل الفيلم التونسي القصير “تصعيد” للمخرج حسام سلولي على جائزة أفضل فيلم قصير ضمن فعاليات أحدث نسخ مهرجان أكسيسبل السينمائي في تركيا.

وكان الفيلم قد عُرض أيضًا في مهرجان سيليكون فالي للسينما الإفريقية في الولايات المتحدة الأمريكية.

تدور أحداث الفيلم في وسط مجتمع من التقاليد والتوقعات، حيث يتزوج أحمد وسلمى زواجًا أبيضًا لإخفاء حقيقتهما بحثًا عن الحرية والشغف. يتوغل الاثنان في تحديات عاطفية يتخللها أسئلة وجودية عن التضحيات التي يقدمونها للحفاظ على سرهما. يستكشف "تصعيد" معاني الهوية والحب والشفافية في عالم متحفظ.

تصعيد من إخراج وتأليف حسام سلولي، بطولة إيمان غزواني، سليم ذيب، غسان طرابلسي، عيشاء عزوز، إنتاج سارة بن حسان، حسام سلولي (Instinct Bleu Films)، تصوير فاروق العريض، مونتاج شادي الفندري، وتتولى MAD Solutions مهام التوزيع في العالم العربي.

حسام سلولي وُلد في تونس عام 1994، وتخصص في السينما والمواد السمعية البصرية والكتابة والإخراج في المعهد العالي لفنون الملتميديا بمنوبة. منذ 2016 عمل سلولي مساعد مخرج وتعاون مع شركات إنتاج عديدة في تونس مثل Nomadis Images وشركة رابطة الفنانين والمنتجين وInstinct Bleu Films.

خلال مسيرته المهنية، عمل سلولي مع مجموعة من المخرجين المتميزين مثل محمد بن عطية ولطفي عاشور وأنيسة داوود وميريام جبير. تولى حسام أيضًا مناصب في فعاليات مهمة مثل مهرجان قرطاج السينمائي ومنارات مهرجان السينما المتوسطية بتونس وقابس سينما فن. أنتج فيلمه القصير الأول "تصعيد" في 2023.