النمسا: ضرورة اتخاذ إجراءات أكثر صرامة ضد الهجرة غير الشرعية

أكد رئيس المجلس الوطني النمساوي (البرلمان) فولفجانج سوبوتكا، اليوم الأحد، أن البرلمان يعمل على اتخاذ إجراءات أكثر صرامة ضد الهجرة غير الشرعية.

وقال "سوبوتكا" في تصريحات اليوم الأحد، إن البرلمان "سيتصدى لموجات التطرف الديني التي تظهر في أوروبا والنمسا في أعقاب حرب الشرق الأوسط الراهنة.. وتزداد تيارات التطرف بين المهاجرين خاصة الجدد منهم".

وأضاف "سوبوتكا" أنه سيتم التركيز على تطوير التعليم، مشددًا على الحاجة إلى تبني موقف مختلف تجاه ما يحدث من تغير في الثقافة وفي التركيبة السكانية في النمسا لأن التعليم المتطور المُعزِز للاندماج في غاية الأهمية إذ تظهر الدراسات أن الشباب الحاصلين على تعليم جيد بعيدون عن تيار الكراهية ورفض الآخر.

وأوضح "سوبوتكا"، أن " الهجرة غير النظامية هي أكبر آفة"، مشيرًا إلى أنه لا يرفض منح حق اللجوء لكنه يرفض بشدة الهجرة غير النظامية وغير الشرعية ولا يمكن أن يتم ذلك من دولة واحدة وحدها بل يجب أن يتم بشكل مشترك على مستوى الاتحاد الأوروبي.

ودعا سوبوتكا إلى ضرورة أن تكون هناك حماية واضحة للحدود الخارجية لـ الاتحاد الأوروبي وهناك حاجة إلى نهج "أقوى" في التعامل مع عمليات الترحيل، مشيرًا إلى أن الاتفاقيات مع بلدان المنشأ كانت غائبة في كثير من الأحيان.