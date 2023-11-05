روسيا: مقتل 235 جنديا أوكرانيا في منطقة دونيتسك خلال الـ 24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات المسلحة الأوكرانية تكبدت خسائر بلغت 235 جنديا ومركبتين مدرعتين وست سيارات في منطقة دونيتسك خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة، في بيان، "في منطقة دونيتسك، صدت وحدات مجموعة القتال الجنوبية الروسية بدعم من الطيران والمدفعية هجوما شنه الجيش الأوكراني بالقرب من مستوطنة بوجدانوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، كما ألحقت الهزيمة باللوائين الميكانيكيين 28 و54 واللواء الهجومي 10 ولواء الدفاع الإقليمي 112 قرب مستوطنات كراسنوي وفاسيوكوفكا ورازدولوفكا وكليششيفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية."، بحسب ما أوردته وكالة تاس الروسية للأنباء.

وأضافت الوزارة أن الجيش الأوكراني تكبد خسائر بلغت 235 جنديا ومركبتين مدرعتين وست سيارات في المنطقة.