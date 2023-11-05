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الأحد 05 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

100 ألف كندي يوقعون على عريضة برلمانية للمطالبة بوقف إطلاق النار في غزة

غزة
غزة
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وقع أكثر من 100 ألف كندي على عريضة برلمانية تطالب رئيس وزراء كندا جاستن ترودو، بالدعوة إلى وقف القصف على غزة والتي أودت بحياة العديد من المدنيين الأبرياء.

وحظيت العريضة التي بدأتها مايفا جودرولت فالينتي من مونتريال، بدعم أكثر من 123 ألف كندي بحلول يوم أمس الرابع من نوفمبر، وأدرجت "إنشاء ممر إنساني" كأحد أهم مطالبها.

ويصر النداء على أن الحكومة الكندية تفي بالتزاماتها بموجب اتفاقيات جنيف والقانون الإنساني الدولي بينما تتخذ جميع الخطوات اللازمة لبناء سلام دائم من خلال حماية المدنيين الإسرائيليين والفلسطينيين.

وبعد فتح باب التوقيع يوم 24 أكتوبر، قام مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي بتداول العريضة على نطاق واسع عبر الإنترنت، حيث حث الكنديون على إنهاء الكارثة الإنسانية وجرائم الحرب في غزة.

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