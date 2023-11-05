وزير خارجية الأردن يطلع عددا من نظرائه على مجريات اجتماع عمان بشأن غزة

أطلع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، عددًا من نظرائه على مجريات الاجتماع الذي جمع وزراء خارجية الأردن، والإمارات، والسعودية، وقطر، ومصر، وأمين سر اللجنة التنفيذية لـ منظمة التحرير الفلسطينية، مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أمس، والموقف العربي خلال الاجتماع الذي أكد ضرورة وقف الحرب على غزة وما تُنتج من قتل، ورفض اعتبارها دفاعًا عن النفس.

جاء ذلك، طبقًا لبيان وزارة الخارجية الأردنية اليوم الأحد، خلال اتصالات هاتفية أجراها "الصفدي" اليوم الأحد مع وزراء خارجية كل من البحرين وسلطنة عُمان والمغرب وتركيا.