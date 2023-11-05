ads
الأحد 05 نوفمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

وزير الخارجية الأمريكي يبدأ زيارته إلى قبرص

بلينكن
بلينكن
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

 بدأ وزير الخارجية الأمريكى، أنتونى بلينكن، زيارته إلى قبرص فى وقفة سريعة خلال جولته الدبلوماسية فى الشرق الأوسط.

وذكرت قناة "سى إن إن" الأمريكية أن بلينكن وصل إلى مدينة /لارنكا/ فى وقت سابق اليوم /الأحد/، وسيلتقى مع رئيس البلاد، نيكوس خريستودوليدس، ليوجه له الشكر على مساعدات بلاده فى نقل الأمريكيين خارج إسرائيل، كما أنه من المتوقع أيضًا لقاء وزير الخارجية القبرصي، كونستانتينوس كومبوس.

وكانت الحكومة الأمريكية قد ساعدت إجلاء مواطنين أمريكيين الشهر الماضى من إسرائيل إلى قبرص عبر البحر فى رحلة استمرت نحو 12 ساعة.

قبرص وزير الخارجية الامريكي بلينكن الشرق الأوسط