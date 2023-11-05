وزير الخارجية الأمريكي يبدأ زيارته إلى قبرص

بدأ وزير الخارجية الأمريكى، أنتونى بلينكن، زيارته إلى قبرص فى وقفة سريعة خلال جولته الدبلوماسية فى الشرق الأوسط.

وذكرت قناة "سى إن إن" الأمريكية أن بلينكن وصل إلى مدينة /لارنكا/ فى وقت سابق اليوم /الأحد/، وسيلتقى مع رئيس البلاد، نيكوس خريستودوليدس، ليوجه له الشكر على مساعدات بلاده فى نقل الأمريكيين خارج إسرائيل، كما أنه من المتوقع أيضًا لقاء وزير الخارجية القبرصي، كونستانتينوس كومبوس.

وكانت الحكومة الأمريكية قد ساعدت إجلاء مواطنين أمريكيين الشهر الماضى من إسرائيل إلى قبرص عبر البحر فى رحلة استمرت نحو 12 ساعة.