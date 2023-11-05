حار وشبورة كثيفة وضباب.. الأرصاد تكشف حالة طقس الغد

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس غدا الإثنين، حيث يسود طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد ومائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية وشديد الحرارة على جنوب الصعيد، وطقس لطيف في أول الليل ومائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ومعتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد ليلا.

ويشهد الإثنين شبورة مائية صباحا تكون كثيفة احيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد و الوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء تصل الى حد الضباب على بعض المناطق ، وأمطار خفيفة الى متوسطة ورعدية على مناطق من مدينتي حلايب وشلاتين على فترات متقطعة.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، غدا، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 32 للعظمى والصغرى21 درجة، وعلى السواحل الشمالية 30 للعظمى والصغرى 18 درجة، وعلى جنوب سيناء وجبال البحرالأحمر 34 للعظمى والصغرى 23 وعلى شمال الصعيد 34 والصغرى 17، وعلى جنوب الصعيد 37 للعظمى 22 درجة .