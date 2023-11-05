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الأحد 05 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

بابا الفاتيكان: من أجل الله.. أوقفوا الحرب

بابا الفاتيكان بابا
بابا الفاتيكان بابا فرانسيس
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قال بابا الفاتيكان بابا فرانسيس اليوم الأحد، "من أجل الله، أوقفوا الحرب"، داعيا لإنهاء الحرب وتجنب مزيد من التصعيد بين إسرائيل وفلسطين.

وأشار بابا الفاتيكان وفقا لما أوردته وكالة أنباء (أنسامد)، إلى أنه "ما زال يفكر فى الوضع الخطير للغاية فى فلسطين وإسرائيل حيث فقد الكثير من الناس حياتهم"، قائلا: "أتوسل إليكم أن تتوقفوا، أوقفوا إطلاق النار".

وأعرب عن أمله فى "متابعة كل السبل لمنع اتساع نطاق الصراع"، مطالبا بمساعدة الجرحى ووصول المساعدات إلى سكان غزة لما يشكله الوضع الإنسانى من خطورة بالغة.

وناشد بابا الفاتيكان بإطلاق الرهائن على الفور وفيهم أطفال كثيرون "ليعودوا إلى أهليهم"، على حد قوله.

وأضاف "دعونا نفكر بالأطفال، بجميع الأطفال المحاصرين فى هذه الحرب وفى أوكرانيا وفى صراعات أخرى، بهذه الطريقة يُقتل مستقبلهم".

واختتم بابا الفاتيكان بإعرابه عن تعازيه لضحايا الزلزال الذى ضرب نيبال ليلة الجمعة كما أعرب عن تعازيه لضحايا العواصف العنيفة والفيضانات فى أوروبا بما فى ذلك إيطاليا.

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