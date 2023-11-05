ننشر حركة تداول السفن والحاويات والبضائع العامة في ميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 5 سفن، بينما غادر عدد 8 سفن، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 33 سفينة.

وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانًا اعلاميا جاء فيه، أنه من ضمن السفن المتواجدة بالميناء السفينة ( PRINCESS MAYSA ) والتي ترفع علم بنما ويبلغ طولها 110 م وعرضها 18 م القادمة من أوكرانيا وعلى متنها حمولة تقدر بـ 5845 طن من القمح لصالح القطاع الخاص والسفينة ( BELHAVEN ) والتي يبلغ طولها 200 م وعرضها 32 م القادمة من بلغاريا وعلى متنها حمولة تقدر بـ 49117 طن من القمح لصالح القطاع العام، حيث يأتي ذلك تأكيدًا على جاهزية مرافق ميناء دمياط لإستقبال ناقلات القمح.

وأضاف المركز فى بيانه، أنه قد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 42585 طن شملت: 10058 طن يوريا، 2850 طن جبس معبأ، 14920 طن كلينكر، 3521 طن اسمنت، 5188 طن رمل و1150 طن ملح و4898 طن بضائع متنوعة.

وتابع: كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 34689 طن شملت: 7980 طن خردة، 1265 طن خشب زان، 3001 طن ذرة، 800 طن حديد، 3200 طن ابلاكاش و18443 طن قمح.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 930 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 275 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4870 حاوية مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 69815 طنًا،بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 418433 طنًا.

كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2642 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا وطنطا، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5207 شاحنة.