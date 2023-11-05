كاملة أبوذكري توجه رسالة قاسية لـ"بيومي فؤاد": لا يشرفني إني أكون زميلة لك

وجهت المخرجة كاملة أبو ذكري رسالة صارمة إلى الفنان بيومي فؤاد، عبر حسابها الرسمي بموقع فيس بوك، بعد حديثه الأخير فور عرض مسرحية "زواج اصطناعي" ضمن موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية.

وقالت كاملة أبو ذكري: "الأستاذ الفنان اللي كنت واحدة من محبيه.. لو حضرتك فاكر انك لما تعمل عمل اتحضر واتكتب وتنفذ في تلات أيام.. وتروح تعرضه وترقص وتغني وتضحك وبعد كده تاخد آلاف الدولارات.. لو ده بتسميه فن فأنا لا يشرفني إني أكون زميلة لك في هذه المهنة".

وأضافت: "لما تكون بتعرض التفاهات دي ده لا يشرف الفن المصري.. ولما تعرض التفاهة دي وجارك بيدبحوا أطفاله ونساءه ورجاله وتقولي الفن يبقى معنديش كلام أقدر أقوله غير إن الإحساس والفن نعمة أنتم اخر ناس تتكلموا عنها".