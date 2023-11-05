التحالف الوطني يواصل إمداداته ضمن القافلة الثانية المحملة بالمساعدات الإغاثية للشعب فلسطين

يواصل التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لليوم الثاني علي التوالي إرسال القاطرة المحملة بأكثر من 500 طن من المواد الغذائية و175 طن مياه بجانب ما يزيد عن 14 طن من الملابس والبطاطين وأكثر من 130 طن من الادوية والمستلزمات الطبية يرافقها طاقم طبي يضم مختلف التخصصات، وذلك ضمن فعاليات المرحلة الثانية من قوافل المساعدات الإغاثية والإنسانية الموجهة للأشقاء الفلسطينيين دعمًا لهم لمواجهة وتحمل أعباء الحرب التي شنتها قوات الاحتلال الاسرائيلي على قطاع غزة وادت لسقوط المئات من الضحايا والمصابين.

يشارك في القافلة عددًا من كيانات التحالف الوطني وهم ( مؤسسة مصر الخير - مؤسسة صناع الحياة - مؤسسة ابو العينين الخيرية – مؤسسة نبيل الكاتب الخيرية - جمعية الاورمان - بنك الشفاء - مجلس الشباب المصري - مؤسسة اهل مصر )، فضلًا عن المشاركة الاولي لمؤسسة الجود التي ساهمت بــ 3 شاحنات من القافلة.

وتستمر كيانات التحالف الوطني بالتعاون مع وزارة الصحة وبنك الدم في اطلاق أكبر حملة للتبرع بالدم تحت شعار "قطرة دماء تساوي حياة" بكافة محافظات الجمهورية دعمًا لأهالي غزة.

وفي السياق ذاته، ندد التحالف بأعمال العنف وجرائم الحرب التي ترتكب بقطاع غزة وهو ما بات يمثل تهديد مباشر على السلام الدولي ويتنافى مع ميثاق الأمم المتحدة بالحفاظ على حقوق الإنسان، مؤكدًا على تضامنه ودعمه الكامل للشعب الفلسطيني من خلال إرسال المزيد من المساعدات الإنسانية بمختلف أشكالها حتى توقف الحرب.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتقديم الدعم الفوري والإغاثة الانسانية لدولة فلسطين الشقيقة، وهو ما يتم بشكل مستمر فى إطار دعم وتضامن جمهورية مصر العربية تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق لتخفيف حدة احداث العنف الذي أدت إلى سقوط العديد من الضحايا والمصابين.

الجدير بالذكر ان المرحلة الثانية من قوافل المساعدات الإغاثية والإنسانية الموجهة لأهالي قطاع غزة، قد بدأت امس السبت وتستهدف مد جسر بري متواصل من المساعدات بواقع ٥٠ قاطرة يوميًا وبدون حد اقصى محملة بكميات ضخمة من المساعدات الانسانية والاغاثية والعلاجية لدعم الأشقاء الفلسطينيين.

