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الأحد 05 نوفمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

بدء إجراء قرعة موسم الحج لعام 1445هـ/2024م بكافة مديريات الأمن

قرعة الحج
قرعة الحج
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أعلنت وزارة الداخلية عن البدء فى إجراء القرعة العلنية بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية لموسم الحج لعام 1445/2024م، وذلك خلال الفترة من يوم السبت الموافق 11/11/2023 وحتى يوم الخميس الموافق 16/11/2023. 

وستكون على النحو التالى:  

السبت الموافق 11/11/2023
تقرر إجراء القرعة بمديريات أمن (القاهرة – الجيزة – الشرقية – مطروح).

الأحد الموافق 12/11/2023
بمديريات أمن (الإسكندرية – دمياط – الدقهلية – المنيا – القليوبية).

الإثنين  الموافق 13/11/2023
بمديريات أمن (البحيرة – بورسعيد – الغربية – بنى سويف - جنوب سيناء – أسوان).

الثلاثاء الموافق 14/11/2023
كما تقرر إجراء القرعة بمديريات أمن (كفر الشيخ – الوادى الجديد – الإسماعيلية – المنوفية – الفيوم).  

الأربعاء الموافق 15/11/2023
فى حين تقرر إجراء القرعة بمديريات أمن (أسيوط – السويس – البحر الأحمر – الأقصر).  

الخميس الموافق 16/11/2023
بينما تقرر إجراء القرعة بمديريات أمن (سوهاج – قنا – شمال سيناء).  

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