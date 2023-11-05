قنصل فلسطين بالإسكندرية يستقبل وفدا من حزب العدل

استقبل السفير رأفت بدران القنصل العام لدولة فلسطين بالإسكندرية بمقر القنصلية، اليوم الأحد، وفداً من حزب العدل للتضامن مع الشعب الفلسطيني وتقديم واجب العزاء في شهدائه الأبرار جراء الحرب التي يشنها الكيان المحتل على قطاع غزة.

أطلع السفير رأفت بدران الوفد على آخر المستجدات على الساحة الفلسطينية ومجريات الحرب التي تشنها آلة الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة بعد مرور ما يقارب الشهر على الدمار والمجازر التي يرتكبها الاحتلال ضد أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة من إبادة جماعية وتطهير عرقي و قتل للأطفال والنساء والمدنيين العزل والاعتداء على الطواقم الطبية والمستشفيات والصحفيين والمدارس ودور العبادة في انتهاكات صارخة للقانون الدولي في ظل ازدواجية المعايير والكيل بمكيالين على المستوى الرسمي بالرغم من التضامن الواضح من الشعوب على مستوى العالم مع الشعب الفلسطيني ضد جرائم الاحتلال.

وثمن “بدران” الدور المصري التاريخي تجاه القضية الفلسطينية على المستويين الرسمي والشعبي، مشيرا إلى أن الشعب المصري ضحى بالدماء دفاعاً عن القضية الفلسطينية وأكبر دليل على ذلك وجود مقابر لجنود مصريين على أرض فلسطين.

وأكد المتحدث الرسمي بإسم حزب العدل تضامن الشعب المصري مع الشعب العربي الفلسطيني الشقيق وعلى الدور البطولي الذي يقدمه الشعب الفلسطيني في الدفاع عن أرضه ومقدسات الأمه الإسلامية والمسيحية، مشددا على أهمية توعية الشباب والجيل الجديد وتعريفهم بالقضية الفلسطينية ونضال الشعب الفلسطيني والصراع العربي الإسرائيلي والتضحيات التي قدمها الشعب المصري والشعب الفلسطيني في مواجهة المحتل الاسرائيلي على مر التاريخ.

وفي نهاية اللقاء قدم الحزب درع تضامن مع الشعب الفلسطيني وقدم السفير بدران الوشاح الفلسطيني لأعضاء الحزب.

تشكل الوفد من معتز الشناوي المتحدث الرسمي للحزب، أحمد عواد أمين الثقافة المركزي ، خالد الأمير أمين الاتصال السياسي، د. فريد شوقي عضو الهيئة العليا ،إسلام الجندى أمين المجالس المحلية، الدكتور حسام حسن أمين أمانة الاستثمار ، د. محمد ناصر أمين الشباب ، إبراهيم شحاتة أمين الشؤون القانونية بالإسكندرية ، سوزان محمود أمين ذوى الهمم، ماجدة خلف مساعد أمين تنظيم الحزب بالإسكندرية ، إجلال النزهى أمين السياحة، محمود الروبي عضو المكتب الفني لحزب العدل.