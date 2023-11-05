ads
الأحد 05 نوفمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

السعودية تدين تصريحات الوزير الإسرائيلي بشأن إلقاء قنبلة نووية على غزة

السعودية
السعودية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أدانت السعودية بأشد العبارات، اليوم الأحد، التصريحات المتطرفة الصادرة من وزير في حكومة إسرائيل برئاسة بنيامين نتنياهو، بشأن إلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة المحاصر.

وذكرت وزارة الخارجية السعودية في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس ) أن "السعودية تدين بأشد العبارات، التصريحات المتطرفة الصادرة من وزير في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بشأن إلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة المحاصر، والتي تظهر تغلغل التطرف والوحشية لدى أعضاء في الحكومة الإسرائيلية.. وأن عدم إقالة الوزير من الحكومة فورا والاكتفاء بتجميد عضويته تعكس قمة الاستهتار بجميع المعايير والقيم الإنسانية والأخلاقية والدينية والقانونية لدى الحكومة الإسرائيلية".

السعودية إسرائيل نتنياهو غزة إلقاء قنبلة نووية