العاهل الأردني يؤكد ضرورة وقف الحرب على غزة وفرض هدنة إنسانية

أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني اليوم الأحد خلال اتصال هاتفي تلقاه من الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس، على ضرورة وقف الحرب على غزة وفرض هدنة إنسانية.

وجدد الملك عبدالله الثاني الدعوة لتكثيف الجهود الدولية لضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل مستدام إلى غزة، مؤكدا أهمية دعم المنظمات الإغاثية الدولية العاملة في القطاع وعدم إعاقة عملها.

وأعاد العاهل الأردني - طبقا لبيان الديوان الملكي - التأكيد على ضرورة إيجاد أفق سياسي لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين ونيل الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة، لافتا إلى أن الحلول العسكرية والأمنية لن تجلب الاستقرار.