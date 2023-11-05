دورى روشن.. تشكيل هجومى للتعاون أمام ضمك

أعلن بريكليس شاموسكا، المدير الفنى لفريق التعاون، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره الضمك، وذلك بعد قليل على ملعب "نادي التعاون الجديد"، ضمن منافسات الجولة الـ 12 من عمر مسابقة الدورى السعودى للمحترفين "روشن".

وجاء تشكيل فريق التعاون كالتالى:

حراسة المرمى: مايلسون تينوريو دوس سانتوس.

خط الدفاع: عبدالملك العييري، أندري جيروتو، وليد عبدالوهاب الأحمد، معاذ عبدالعزيز فقيهي.

خط الوسط: فلافيو دا سيلفا، أشرف المهديوي، ألفارو ميدران.

خط الهجوم: سعد فهد الناصر، جواو بيدرو، موسى بارو.

ويحتل فريق التعاون المركز الثالث برصيد 24 نقطة، بينما يقع فريق الضمك فى المركز الـ 10 برصيد 13 نقطة.