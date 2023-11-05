قبل السفر إلى السعودية.. تعرف على قائمة يد الأهلي المشاركة في مونديال الأندية

أعلن الإسباني ديفيز ديفيز المدير الفنى لفريق كرة اليد بالنادى الأهلى القائمة التى ستغادر إلى السعودية اليوم الأحد، لخوض منافسات كأس العالم للأندية "سوبر جلوب"، والتى تقام خلال الفترة من 7 حتى 12 نوفمبر الجارى.

وضمت قائمة يد الأهلي في مونديال الأندية كلا من: أحمد راضى، محسن رمضان، إبراهيم المصري، أحمد عادل، راضي محمد، أحمد هشام سيسا، عبد الرحمن طه، عبد الرحمن فيصل، عبد العزيز إيهاب، عمر خالد كاستلو، ياسر سيف، عمر سامي، محمد لاشين، محمد إبراهيم، أحمد خيري، محمود شلبي، محمد مجدى، نبيل شريف، عبد الرحمن حميد، سيف هاني.

ويرأس بعثة الفريق محمد الغزاوي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي وحرص الغزاوي والذي يتابع كل الترتيبات الخاصة بسفر البعثة بالتنسيق الكامل مع خالد العوضي مدير النشاط الرياضي.

ويخوض فريق كرة اليد بالأهلي أولى مواجهاته في كأس العالم للاندية “سوبر جلوب” مع فريق النور السعودي يوم الثلاثاء 7 نوفمبر الجارى في الساعة 3:00 مساء بتوقيت القاهرة ثم يتلقي فريق يد الأهلي مع برشلونة يوم الخميس 9 من نوفمبر الساعة 6:00 مساء بتوقيت القاهرة.



مجموعات كأس العالم للأندية لكرة اليد

المجموعة الأولى: الأهلي (مصر) - النور (السعودية) - برشلونة (إسبانيا).

المجموعة الثانية: نادي الكويت - سان فرناندو إتش بي (الأرجنتين) - فوكس برلين (ألمانيا).

المجموعة الثالثة: ماجديبورج (ألمانيا) - الخليج (السعودية) - جامعة كوينزلاند (أستراليا).

المجموعة الرابعة: كيلسي (بولندا) - النجمة (البحرين) - سان فرانسيسكو كالهيت (أمريكا).