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الأحد 05 نوفمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

تحرير 37 محضر تهرب وضبط جمركي بمطار القاهرة الدولي

المضبوطات
المضبوطات
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حرر رجال جمارك الركاب بمطار القاهرة الدولي برئاسة الدكتور ماجد موسى رئيس الإدارة المركزية للجمارك، 37 محضر تهرب وضبط جمركي خلال شهر أكتوبر الماضى، منها 9 محاضر في مبني الركاب رقم 1، 9 محاضر في مبنى الركاب 2، و19 محضر في مبنى الركاب 3 والصالة الموسمية.

تم تحرير المحاضر لركاب مصريين وأجانب وشملت المضبوطات كمية من المواد المخدرة وشرائط العقاقير الطبية المدرجة بجداول المخدرات وعدد من السجائر الإلكترونية وقطع الحلوي المطعمة بمخدر THC وCBD وعدد من الأسلحة البيضاء ومنظار يتم تركيبه علي سلاح ناري وطلقة نارية وعدد من الهواتف المحمولة والسبائك الذهبية والجوازات المزورة وكمية من الأدوية البشرية ومستلزمات طب الأسنان وسماعات لضعاف السمع.

جاء ذلك فى إطار تعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.

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