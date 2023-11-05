الوطنية للإعلام: بدء فعاليات الدورة التدريبية لتنمية المهارات الإعلامية للأئمة والوعاظ

بدأت فعاليات دورة تدريبية لتنمية المهارات الإعلامية لدى الأئمة بمقر الهيئة الوطنية للإعلام اليوم الأحد فى إطار التعاون المثمر بين الهيئة ووزارة الأوقاف والأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية.

وتشارك الوطنية للإعلام في التدريب العملي للأئمة على فنون الإلقاء واكتساب مهارات الحديث بالراديو والتليفزيون، بهدف صقل المهارات الإعلامية لديهم وتمكينهم من إيصال رسالة إعلامية صحيحة عن وسطية تعاليم الدين الإسلامي الحنيف، والتأكيد على قيم التسامح والمحبة وقبول الآخر في مواجهة الأفكار المتطرفة التي تدعو إلى العنف والإرهاب، وتسهم بشكل إيجابي في تجديد الخطاب الديني.

تضم الدورة ثلاثون من الأئمة والوعاظ وتستمر لمدة أسبوعين.

جدير بالذكر أنه تم من قبل تنفيذ دورات تدريبية للأئمة فى هذا المجال التى حققت نجاح ساهم فى دعم استمرارية عقد الدورات وتشهد الدورة التدريبية للائمة بالوطنية للإعلام من خلال معهد الإذاعة والتليفزيون التدريب على فنون الإلقاء والمهارات اللغوية في العمل الإعلامي والتدريب على أسلوب الإقناع بالصوت واكتساب مهارات الحديث والارتجال، وتدريب عملي على المقابلة التليفزيونية والإدارة الحرفية للوقت علي الشاشة والتعرف على أشكال البرامج والمداخلات والمناظرات، والتدريب على كيفية تعميق الصورة الذهنية الإيجابية من خلال تفاعل الصوت والصورة والثبات الانفعالي، كما تعقد العديد من ورش العمل والتطبيق العملي داخل ستديوهات الوطنية للإعلام.